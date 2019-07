Kdo je užitečný idiot Ruska? Expert na dezinformace v USA vysvětloval, co se děje v ČR

„Když máme šéfredaktora Mladé Fronty blouznícího o antizemanovských „majdanech“, nebo předsedu Senátu, který šířil kremelské dezinformace o letu MH17, jde o jednoznačný úspěch kremelské kampaně, ať už to tenhle šéfredaktor a tenhle předseda chápou, že kremelské propagandě slouží, nebo ne,“ uvedl v rozhovoru pro respekt odborník na dezinformace, o tom, že v tuzemsku vrcholní představitelé politického a společenského života sehrávají roli užitečných idiotů.

Jako jeden z dalších nejkřiklavějších případů považuje českého teoristu Jaroslava Baldu, který se pokusil pod vlivem propagandy fingovat teoristický útok spáchaný neexistujícími migranty.

Podobné dopady má ruská propaganda i v jiných zemích. „Mimochodem Kathleen Hall Jamieson třeba v knize Cyberwar píše, že bez ruských trolů by Trump by nezískal těch pár desítek tisíc rozhodujících hlasů a nebyl by prezidentem. A v čistě informační rovině pak stačí sledovat, co tlačí ruská státní média, a jak se tahle jejich sdělení přelévají do ekosystému „nezávislých“ pseudomédií a domácích užitečných idiotů Kremlu,“ uvedl Kalenský, že právě k těmto šiřitelům dezinformací je potřeba přistupovat kriticky.

„Slabiny se budou lišit, u nás se šíří hysterie kvůli neexistující migrační hrozbě, ve Státech zase lépe fungovala rasová otázka, na východ od nás bude lépe fungovat lhaní o tom, jak Evropa a Západ nutí zbytek světa do homosexuality a snaží se dětem měnit pohlaví. Úplně stejným směrem, jen s větší razancí, jde pak tahle agrese v případě finanční či informační podpory prokremelských protizápadních partají jako strany Marine Le Pen či Matea Salviniho - a v podstatě všechny ty nacionalistické a „přímodemokratické“ spolky v Evropě,“ popsal obsah nejrůznějších dezinformačních vln Kalenský.

Dále analytik vysvětlil proč Rusko tyto informační útoky organizuje.„Bezpečností expert Marcel van Herpen výstižně popisuje rozdíl, s jakým vnímají veřejnou diplomacii demokratické státy a Rusko. My si myslíme, že jde o hru s nenulovým součtem. Lze mít atraktivnější Česko a atraktivnější Slovensko - a nikdo netratí. Kreml to vidí opačně, jako hru s nulovým součtem: pokud „soupeř“ získává, já ztrácím, a naopak. A co vám zbývá, když nejste schopni zlepšit svoji pozici a zatraktivnit svou zemi? Současný režim prokazuje, že Rusko dokáže jen plundrovat, a pak máte pouze jednu možnost, jak ve hře s nulovým součtem vylepšit svou pozici - zkoušet soupeře oslabovat.“

Problém je podle analytika o to vážnější, jelikož je dlouhodobě známý. „Už několik evropských tajných služeb varovalo, že největším nebezpečím dneška v jejich zemích není terorismus nebo migrace, ale ruská agrese. Přesto nevidíme moc politiků, kteří by řešili tuhle hrozbu číslo jedna, ale naopak dost politiků, kteří „řeší“ v Česku neexistující hrozbu migrace. Nebo ještě lépe absolutně fiktivní hrozbu od ekologických aktivistů - což je mimochodem taky téma českých dezinformačních webů,“ uvedl Jakub Kalenský k českým souvislostem dezinformačních útoků.