Vztahy lidí s roboty? Do deseti let nastane převratná změna, soudí český expert

Vztahy lidí k robotům by se podle něj mohly změnit do deseti let. "Ve chvíli, kdy věci začnou inteligentně odpovídat a reagovat, bude přirozené, že se i vztahy k nim začnou prohlubovat," uvedl Holečko. Roboti už dnes pomáhají seniorům, aby zůstali déle samostatní, a některé firmy vyvíjejí roboty společnice a společníky i v sexuálním smyslu.

"Snahu vyrobit humanoidního robota, nerozpoznatelného od člověka, lidé mají a dříve nebo později se to podaří. Je otázka, jestli budou potom roboti vztah simulovat pro člověka tak, aby jemu připadal skutečný, nebo ho budou i nějak prožívat," dodal Holečko.

Od roku 2032 by si odborníci mohli nechávat vylepšit schopnosti provádět výpočty přímo v mozku. Pomocí ultratenkých vlásečnicových sond zavedených do mozku se o něco takového už snaží americký podnikatel Elon Musk. Sondy by mohly umožnit vysokorychlostní bezdrátové propojení s počítačem. Nejprve bude technologie pomáhat pacientům s neurologickými potížemi po úrazech hlavy a páteře, později bude využitelná také pro zdravé lidi.

Vylepšovat se budou také dětské hračky. Pomocí umělé inteligence bude hračka schopná rozpoznat, v čem je dítě šikovné a co mu naopak nejde. Přizpůsobí tak své chování, aby dítěti pomohla posunout se dopředu. Takzvaní virtuální učitelé by pak mohli mít k dispozici veškeré učební metody, znalosti a početní výkon, díky kterému bude moci přizpůsobovat učení dítěte.

Za deset let by podle Holečka také mohl klesnout počet aut se spalovacími motory. "Posune to geopolitické spektrum, kdy se země těžící ropu jako hlavní způsob obživy budou muset poohlédnou po jiném zdroji bohatství a vlivu," řekl. Jaderná a uhelná energie budou podle něj postupně nahrazeny. "Za hodinu dopadne zadarmo na zemi tolik sluneční energie, že by bohatě vystačila naplnit veškeré energetické potřeby lidstva na rok. Jakmile se ji naučíme efektivně sbírat, ukládat a využívat, nebude důvod pálit uhlí nebo udržovat náročný provoz atomové elektrárny," doplnil.

Už v roce 2026 se podle Holečka většina lidí nebude chtít starat o auto a přejde na sdílené vlastnictví. Ti, kteří si udrží soukromé vlastnictví, pravděpodobně nechají autonomní auto jezdit po městě a vydělávat peníze.

"Kombinace mobilního telefonu a rychlých dostupných služeb mobility typu Liftago nebo Uber a sdílených aut začíná pokrývat velkou část potřeb. Existují dovážkové služby většiny obchodů, přivezou vám cokoliv odkudkoliv a už zbývá opravdu málo důvodu k utrácení statisíců za něco, co většinu času stojí na ulici nebo v garáži," řekl Holečko.

Poznatky se skupiny A360 přináší Holečko do České republiky včetně festivalu Future Port Prague, který se letos uskuteční 10. a 11. září. Představí se například zástupce německé firmy, která vyvíjí technologii učení nahrávající požadované znalosti přímo do mozku, nebo odbornice na budoucnost sexu Bryony Cole, která zkoumá změny v technologiích a ve virtuální realitě týkající se intimního života lidí.