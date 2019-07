Zdravou ženu rozbolela hlava: Ještě chvíli s mužem žertovali, za 20 minut přišlo peklo

To, co zpočátku vypadalo jako obyčejná bolest hlavy, nakonec způsobilo, že Američanka v nemocnici bojuje doslova o život. Sidne a její partner Michael Wetmore si užívali velikonoční víkend v americkém Chicagu, když je zasáhla tragédie.

Pár právě odcházel z oběda s přáteli a připravoval se na cestu ke Sidneiným rodičům. Podle magazínu People naložili do auta psy, pak si ale začala Sidne z ničeho nic stěžovat na silnou bolest hlavy.

„Povídali jsme si, žertovali jsme a o 20 minut ji vezli v sanitce, vůbec nereagovala," popsal celou situaci Michael. Později se ukázalo, že Sidne utrpěla masivní krvácení do mozku způsobené arteriovenózní malformací (AVM).

Jde to vzácné vrozené cévní onemocnění, kde AVM je spleť abnormálně propojených tepen a žil. Chybí kapilární síť a tepny tak přímo přecházejí v žíly. Žíly nejsou na takto vysoký tlak krve proudící z tepen uzpůsobené. To vede k riziku protržení žilní stěny a následnému krvácení. Zároveň dochází vlivem zvýšeného průtoku krve do malformace k „okrádání“ normální zdravé tkáně o krev a tedy o kyslík v ní a tím k projevům nedokrvení a odumírání této tkáně. Onemocnění postihuje méně než 1% populace.

CT vyšetření u Sidne ukázalo krvácení do mozku, okamžitě proto byla převezena do další nemocnice. Lékaři ale byli skeptičtí a varovali, že žena ani přes veškerou jejích snahu nemusí přežít.

Sidne absolvovala jedenáctihodinovou operaci mozku, po které byla umístěna na jednotce intenzivní péče. Sidne ale ukázala bojovnice a přestože má poškozenou levou stranu těla i krátkodobou paměť, svůj boj s krutým osudem nevzdává. Podle jejího přítele už začala mluvit a poznává i své blízké.

Rodina založila sbírku, aby měla z čeho platit její léčbu. Ta totiž vyjde asi na 7 tisíc dolarů (asi 160 tisíc korun) denně. Zatím se jim podařilo vybrat přes 85 tisíc dolarů, tedy necelé 2 miliony korun.

„AVM postihuje méně než 1% populace. Z tohoto 1% má krvácení pouze 2–4% lidí. Sidne byla jedním z nejvzácnějších případů, které si lze představit, a neměla o tom ani tušení," řekl Wetmore pro magazín People.