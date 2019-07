Jaké rty jsou ideální a přitažlivé? Plastičtí chirurgové mají jasno

Vědci z Kalifornské univerzity ukázali studentům ve věku od osmnácti do pětadvaceti let fotografie žen, které jsou považovány za hezké, ale mají různé rozměry rtů. Na první místo se dostala ta, která měla dolní ret dvakrát tak široký co horní. Shodlo se na tom nejvíce studentů.

Na druhé místo se dostala žena, která měla dolní ret třikrát tak silný co horní. Na dalším místě se umístila žena, jejíž dolní ret byl stejně veliký jako ten horní. Na poslední příčce pak byla ta, která měla horní ret větší než dolní.

"Studie trochu odporuje klasickému pravidlu definujícímu harmonii tahů obličeje," říká člen Italské společnosti pro plastickou a estetickou chirurgii (SIPRE) Cesare Azzolini. "Je to princip, který platí, hovoříme-li o architektuře (například aténský Parthenón), přírodě nebo lidském těle," dodává.

Toto pravidlo praví, že harmonie mezi částmi je dána poměrem jedna ku 1,62. Platí to pro lidské tělo? "Vezměme si oči. Za hezké lze oči považovat tehdy, když vzdálenost mezi nimi a rozměr každého oka jsou v poměru jedna ku 1,62," říká Azzolini. Donedávna bylo toto pravidlo respektováno i při hodnocení rtů. Harmonické rty by tedy měly být takové, kdy je horní ret k dolnímu v poměru jedna ku 1,62. Nová americká studie to však nepotvrzuje a nabízí nový poměr, který by mohl změnit i přístup estetické chirurgie.

"Je však třeba vzít v potaz i další studii na toto téma, realizovanou ve 35 zemích. Její výsledky ukázaly, že mladší lidé považují rty za přitažlivé, když je dolní ret dvakrát tak silný co horní. To potvrzuje zjištění amerických vědců. Ovšem dospělí ve věku od 60 do 70 let považují za svůdnější ženy, které mají oba rty stejně silné," uvádí Azzolini. Zkrátka krása je dynamický koncept, který závisí na době, tradicích, geografii, na vlivu médií i na osobním vkusu.

V Itálii je situace taková, že polovina žen chce od plastických chirurgů stejně silný horní i spodní ret, zatímco druhá polovina chce dolní ret silnější.

Za chirurgy často přicházejí pacientky s fotografiemi svých idolů, jimž se chtějí podobat. Americká herečka Taylor Swiftová je například vzorem pro rty jedna ku jedné. Modelka Kylie Jennerová je zase ikonou pro poměr jedna ku dvěma. "Metody zákroku jsou různé. Abychom dosáhli přirozeného efektu, snažíme se udržet takzvaný Kupidův oblouk, tedy podobu do V u horního rtu," uvádí Azzolini. V mnoha případech chtějí ženy ještě cosi více: opuchlé rty. Není to tedy chyba chirurga. Takzvané kalifornské rty jsou osobní volbou žen.

Při tvarování rtů můžeme začít od rtěnky. Rtěnky na bázi skořice, feferonky nebo mentolu rty iritují a mohou je na několik hodin nafouknout. Avšak ten, kdo chce zvýšit jejich objem víceméně trvale, se může uchýlit k dalším trikům, jako je modelace rtů kyselinou hyaluronovou nebo vlastním tukem. Ve světě tyto prostředky využívá tři miliony lidí ročně.

Existuje i možnost injekcí buněk pacienta či zavedení silikonové protézy, což má trvalý efekt. Cílem chirurga je dodat rtům objem, ale také definovat jejich hranice. A zajistit hebkost polibku, zejména pro toho, kdo ho dostává.