Místo autem na saních. Ve Finském městě žijí bez odpadu a emisí

Město s nulovou produkci odpadu, tak by se dal cíl Finů z Ii pojmenovat. V dnešní době se může takováto snaha zdát, jako úplná utopie. Kudy současný člověk chodí, tam po sobě zanechává stopy. Jenže obyvatelé finského městečka s 10 tis. Obyvateli jsou blízko k tomu, aby jejich životy neměly negativní efekt na životní prostředí.

V Ii se již dávno nepoužívají žádná fosilní paliva. Plyn, uhlí nebo olej nahradily tepelná čerpadla, sluneční a větrná energie popřípadě dřevo, které je obnovitelným zdrojem. Ve městě jsou také čím dál populárnější elektrické automobily. V zimě pak lidé mnohdy místo auta preferují například jízdu na saních a v létě pochopitelně na kolech.

Díky ekologickému přístupu město ročně ušetří až půl miliónu euro, jelikož ekologický přístup je díky promyšlené strategii zároveň v ekonomickém zájmu obyvatel města.

Vše začíná už ve školách, kde se děti učí ekologickému stylu života. Samy regulují topení, aby se neplýtvalo přetopením místností a stejně tak se děti učí šetrně zacházet s vodou. Školy také ve výsledku ušetří na nákladech.

Svými snahami, do nichž se zapojují aktivně takřka všichni obyvatelé lokality se podařilo redukovat produkci oxidu uhličitého mezi lety 2007-2015 na polovinu.

„Pokud malé, titěrné Ii s 10 000 obyvateli dokazuje, že pracovat ekologicky se vyplatí, pak už není na co se vymlouvat. Dokonce i globální výzvy jsou řešitelné – každý z nás to zvládne, je to jen otázka vůle,“ uvedla Leena Vuotovesi pro BBC.