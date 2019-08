Tajemství lady Diany: Jak snášela rozvod s Charlesem a jeho vztah s Camillou?

Princezna Diana se vdala za prince Charlese v roce 1981 a jejich manželství bylo až do neslavného rozvodu v roce 1996 velice turbulentní. Dnes už se málokdy připomíná, že Dianě bylo v době svatby jen 20 let a že byla dobře známá i v aristokratických kruzích kolem druhé ženy prince Charlese Camilly Parker Bowlesové.

To, že manželství mezi lady Dianou a princem Charlesem nebylo právě nejšťastnější, je naopak dnes již veřejně známo. V roce 1991 to však téměř nikdo nevěděl, stejně jako to, že Charles znovu navázal vztah s Camillou. Už v té době bylo manželství královského páru odsouzeno k zániku, z části proto, že Charles si Dianu podle mnoha zdrojů vůbec vzít nechtěl.

Pomyslným katalyzátorem budoucích událostí bylo nejen Dianino chování za zavřenými dveřmi, ale právě i sama Camilla. Ačkoliv Dianu znal od mládí a táhlo ho to k ní, i když tehdy nebyla ještě plnoletá, velmi rychle vystřízlivěl a jeho srdce zatoužilo po Camille. Bohužel pro něj už bylo pozdě, svatební přípravy odvolat nešlo.

Diana ale moc dobře věděla, že Charles stále více touží po jiné. Zaslepenost láskou však byla silnější než rozum, a vystřízlivějí přišlo pozdě. "Vzpomínám si, že jsem byla tak zamilovaná do svého manžela, že jsem od něj nemohla odtrhnout oči. Jen jsem si prostě myslela, že jsem nejšťastnější holka na světě. Chystal se o mě starat. No, mýlila jsem se," přiznala později Diana.

Po obřadu si podle svých slov uvědomila, jak velkou roli přijala – a neměla tušení, co vše se od ní vlastně bude chtít. Po svatbě se jí navíc zhoršila bulimie, a některé zdroje tvrdí, že za ni mohl právě princ Charles, resp. Camilla.

"Vzpomínám si, že jsem si na líbánkách mohla vyplakat oči. Byla jsem tak hrozně unavená, ze všech možných důvodů. Mé sny byly otřesné. V noci se mi zdálo celou dobu o Camille. Byla jsem jí úplně posedlá," přiznala před smrtí Diana.

Diana ale nebyla hloupá a velmi rychle pochopila, jak se věci mají. Jestli její chování k princi Charlesovi byla pouze pomsta za jeho city ke Camille, to se už zřejmě nikdy nedozvíme. Podle serveru Cheat Sheet se ale ani Charles k Dianě nechoval příliš mile. A ačkoliv její životní dráha po rozvodu netrvala příliš dlouho, vyplnila ji nenávist jak k princi, tak ke Camille. Server tvrdí, že ani jednomu z nich až do své smrti neodpustila.

Diana zemřela krátce po půlnoci 31. srpna 1997, když se se svým partnerem Dodim Al-Fayedem hotel Ritz na Place Vendôme v Paříži a snažili uniknout devíti francouzským novinářům, kteří Dianu pronásledovali.

Dodi Al-Fayed a řidič Henri Paul, který údajně řídil pod vlivem alkoholu, byli mrtví hned na místě nehody. Diana ležela uvězněná pod troskami auta. Poté, co ji záchranáři stabilizovali a odvezli do nemocnice Salpêtrière, se zjistilo, že její zranění jsou příliš vážná.

Princ Charles si Camillu nakonec vzal v dubnu 2005, necelých devět let po rozvodu a osm let po smrti princezny Diany. Camilla však nemůže užívat titulu princezna z Walesu.