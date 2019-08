Srpen přinese řadu změn. Na co si dát pozor?

Zrakovou vadu má řada lidí a potřebují brýle. Doposud na brýlové obruby přispívaly zdravotní pojišťovny, i když nepříliš vysokou částkou. Příspěvek však od 1. srpna končí a pojišťovny chtějí několik stovek ušetřených miliónu investovat do jiných odvětví zdravotní péče. Příspěvek zůstane ještě pro děti do 14 let.

V srpnu chce vstoupit do 21. století i pražské metro, kde se začaly instalovat terminály pro platbu kartou. Nahradit by měly současná místa pro validaci papírových jízdenek. Pražské metro by tak mohlo nabídnout atraktivní a jednoduchou možnost nákupu jízdenek. Pasažéři ušetří stres s někdy nefunkčními automaty na mince a přípravou drobných peněz.

Od 26. srpna jeden z největší operátorů Vodafone přestane účtovat po vteřinách, ale po celých minutách. Zatím operátor přistoupil ke změně u předplacených karet a od konce srpna se dotkne i paušálů.

Další novinkou je zákaz paddleboardů na Vltavě v centru Prahy. V hlavním městě už neprojedete v úseku od Štvanice po železniční most na Výtoni. Výjimku tvoří oblast okolo zdrže Staroměstského jezu, tzn. v okolí Střeleckého, Dětského a Slovanského ostrova.

Na pozoru by měli být i dovolenkáři, kteří směřují do populárního Chorvatska autem. Tamní úřady se rozhodly dramaticky zpřísnit tresty pro neukázněné řidiče. Za některé z přestupků můžou řidiči vyfasovat pokutu až 70 000 korun a dva měsíce vězení. Takovéto tresty jsou připraveny pro řidiče, kteří například poruší povolenou rychlost v obci o více než 50 km/h, za řízení pod vlivem alkoholu, odmítnutí podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu nebo řízení v protisměru a nedovoleném směru jízdy na dálnici.

Milovníky sociálních sítí na internetu však čeká pozitivní změna. Facebook chystá omezení reklamy při prohlížení v mobilní aplikaci a to od 19. srpna reklama bude omezena jen na tři řádky textu a menší obrázky