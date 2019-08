V Česku útočí zmije, co má v případě uštknutí člověk dělat?

— Autor: Radim Červenka / EuroZprávy.cz

Letos evidují toxikologové již 15 případů uštknutí zmijí. Nejedovatější had, který v Česku žije, sice nemá smrtelný jed, ale nikdy by uštknutí nemělo být podceňováno a postiženému by se měla okamžitě přivolat záchranná služba.