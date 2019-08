V Číně nastal boom čtyřletých manekýnů, psychologové jsou zděšeni

Dny ale mohou být dlouhé a tlak silný. A prudký nárůst počtu dětských manekýnů vyvolává v Číně také určitý odpor. Je za ním nedávné video na internetu, které ukazuje, jak jedna matka ve městě Chang-čou na východě Číny nakopla svou tříletou dcerku při módní přehlídce pro děti.

Klip vzbudil na sociálních sítích vlnu rozhořčení. A v Číně se stal symbolem naděje na úspěch dětí, v důsledku desetiletí kontroly porodnosti často jedináčků.

zdroj: YouTube

Přesun na místo konání přehlídky, oblékání, líčení, opakování: pro Jü-čchiou a Jü-mi takové dny mohou znamenat i 12 hodin práce, po níž následuje pouhá minuta na pódiu. Děti, často provázeny další drobotinou, musejí defilovat na červeném koberci, pózovat před sudími a čekat v zákulisí na výsledky.

"V místnosti, kde se líčí, musejí být při některých soutěžích už v šest hodin ráno," řekl agentuře AFP otec dvojčat Siao Liang. "Soutěž ale může začít až ve dvě odpoledne a děti končí ve tři nebo ve čtyři hodiny. To všechno tedy zabere celý den," dodává.

"Jsou jedineční: jen zřídka jsou manekýny dvojčata, chlapec a děvče," pyšní se otec. "A vidíte, že to milují. Dáváme jim tedy příležitost na této cestě pokračovat," dodává a podotýká, že bude nyní na kariéru dvojčat vydávat více peněz.

Někteří dětští manekýni mohou často pózovat se stovkou různých oděvů během 12 hodin pro velké značky. Jejich denní výdělek pak může dosáhnout i 10.000 jüanů (přes 32.000 Kč).

Sektor dětských manekýnů je považován za lukrativní, což vedlo k tomu, že v Číně vzniklo mnoho specializovaných škol. Show Stars, založená v roce 2016, je jedním z prvních zařízení otevřených v Pekingu. Zvláštní kurzy tam mohou stát až 800 jüanů (2600 Kč) za hodinu. Počet studentů se od otevření více než zdvojnásobil, říká majitel tohoto zařízení Le-e Kchun, bývalý agent manekýnů. Na situaci, kdy matka nakopne svou tříletou dcerku, není podle něj nic neobvyklého.

"Jako člověk z oboru mohu říct, že to je dost časté. Když děti rodiče neposlouchají, pak je nějaká ta rána víceméně v normě," říká.

Pro podniky je dosud oficiálně nezákonné najímat osoby mladší šestnácti let. Většinu malých manekýnů tedy platí potajmu.

Mladí influenceři na internetu, tedy děti placené značkami za to, aby propagovaly jejich produkty na sociálních sítích, rovněž vedou rodiče k tomu, aby děti v manekýnství povzbuzovali. Podle expertů to ale má dopady na jejich zdraví. "Děti do šesti let jsou v plném mentálním rozvoji. Potřebují poznávat svět, mít jistou svobodu," poznamenal psycholog Kung Süe-pching.

Siao Liang a jeho manželka si jsou vědomi potenciálních rizik. Doufají ale, že díky manekýnství budou mít dvojčata více sebedůvěry. "A když se budou dobře učit ve škole a opravdu se budou chtít stát manekýny, tak je stoprocentně podpoříme," uvádějí.