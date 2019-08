Noc padajících hvězd s Měsícem: Brněnská hvězdárna připravila speciální program

Brněnská hvězdárna připravila několik dalších praktických rad k Noci padajících hvězd u nás na Kraví hoře.

Nejste si jisti, zda má smysl vyrazit na pozorování? Sledujte aktuální informace na facebook.com/hvezdarna.brno

"Program noci je jednoduchý: lehneme si na trávu a budeme se dívat na nebe. Hrát nám k tomu bude téměř vesmírná hudba, tu a tam k dění na nebi něco řekneme," popisuje tým hvězdárny, jak bude dnešní program probíhat.

Pozorování v areálu koupaliště na Kraví hoře začíná v pondělí 12. srpna ve 22 hodin a končí po 2. hodině ranní. Podmínkou pro instalaci modelu Měsíce je pěkné počasí. "Za deště nebo silného větru vystaven nebude. V případě příznivých podmínek jen instalujeme po 17. hodině," vzkazuje hvězdárna.

Do 22. hodiny je do areálu koupaliště standardní vstupné, po 22. hodině uhradíte symbolické vstupné 10 Kč u automatické poklady při vstupu do areálu koupaliště.

Určitě se teple oblečte. Noci jsou chladné, padá rosa! Přineste si s sebou něco pod sebe, ideálně karimatku, ať si můžete při pozorování lehnout.

Bazény na koupališti budou po 22. hodině nepřístupné! Nejpozději v 6 hodin ráno bude nutné koupaliště opustit.

"Tak co, dojdete? My tam budem!" vzkazuje tým brněnského planetária