Aktivistka Greta Thunbergová mění svět. Je supermodelka, tvrdí česká kráska Herzigová

"Modelkám se dnes dostává více respektu za to, kým jsou - a co říkají," uvedla Herzigová, jejíž kariéra dosáhla vrcholu právě v 90. letech. "Greta Thunbergová je supermodelka, byla na titulní stránce (časopisu) Vogue," řekla 46letá rodačka z Litvínova o mladé bojovnici proti změnám klimatu.

"Je skvělé, čeho už ve svém věku dosáhla. Zná ji každý politik, mění svět. Ztělesňuje to, co dnes musí mít supermodelka. Souvisí to právě nejen s estetikou," vysvětlila.

EYE ON EARTH: "I want you to act as if the house is on fire, because it is."



Speaking on behalf of a younger generation and challenging world leaders, a 16-year-old has become a leading voice in the fight against climate change.

