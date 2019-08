Nová studie vyděsila lékaře. Máte doma kočku? Můžete zemřít

Choroba známá jako „nemoc z kočičího škrábnutí“ neboli bartonellóza je způsobena Bartonellou henselae. Na člověka je dále možný přenos klíšťaty a blechami především z koček a psů. Nemoc postihuje většinou chovatele koček.

Zhruba 5–10 dní po poškrábání či pokousání kočkou nebo přisátí klíštěte se mohou objevit papulární léze. Průvodními jevy může být malátnost, únava, bolesti hlavy a zvýšená tělesná teplota. Jestliže se objeví komplikace může dokonce způsobit smrt.

Velký průzkum zabývající se tímto onemocněním teď provedlo Centrum pro kontrolu a prevencí nemocí (CDC) v USA. Ukázalo se, že obzvláště náchylní k přenosu bakterií jsou právě koťata nebo toulavé kočky.

„Rozsah a dopad onemocnění jsou větší, než jsme si mysleli. Pokud bude možné identifikovat ohrožené skupiny obyvatelstva a vzory onemocnění, zaměříme se na preventivní úsilí,“ uvedla ke studii doktorka Christina Nelsonová z CDC.

Lékaři v rámci prevence doporučují, aby si majitelé koček po hlazení svého mazlíčka vždycky umyli ruce a vyhýbali se kontaktu mezi jejich zvířaty a cizími kočkami.

Studie, která trvala osm let a která zkoumala více než 13 000 případů onemocnění z kočičího škrábnutí, zjistila, že roční výskyt onemocnění činil asi 4,5 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, což je vyšší číslo, než se očekávalo. Přesto je ale třeba dodat, že toto onemocnění je poměrně vzácné.

Jen malá část dokumentovaných případů vedla k úmrtí, podle vědců je nebezpečí větší u těch, kteří váhají s návštěvou lékaře, když se u nich objeví příznaky. Nemoc se také mnohem častěji objevuje v teplejších oblastech, kde se mohou blechy lépe množit a šířit.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti ve věku od pěti do devíti let, mezi nimiž bylo zaznamenáno 9,4 ambulantních diagnóz na 100 000 obyvatel. Lékaři proto rodičům doporučují, aby své děti odrazovali od pusinkování koček a her, které by mohly vést k poškrábání.

Nejjednodušší způsob, jak zabránit rozšíření nemoci, je chránit domácí zvířata před blechami. To je možné udělat například pomocí léků. Někteří doporučují přirozenější metodu - koupat kočky v lázni z octa nebo citronové šťávy.