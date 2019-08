Dovolená se změnila v horor. To, co našla turistka pod matrací, jí vyrazilo dech

Třiatřicetiletá Natasha Connorová ze Severního Irska si rezervovala víkendový pobyt v hotelu Park, který se nachází v blízkosti Buckinghamského paláce. Byla to součást vánočního daru od jejích dcer.

Jenže zkušenost, kterou žena po příjezdu i se svými dcerami Chelsea (11) a Sophií (15) prožila, byla naprosto otřesná. Dovolená se tak rychle změnila v noční můru.

Nataša tvrdí, že byla zděšena ihned, když vstoupila do pokoje. „V místnosti byl všude prach a špína a bylo to strašné. Věděla jsem, že je to levný hotel, ale bylo to prostě hrozné. Dívala jsem se po místnosti a fotila, abych si mohla stěžovat,“ popisuje turistka.

Špinavý sprchový kout, prasklé umyvadlo a nevysáté koberce byly ten nejmenší problém.

„Podívala jsem se pod matrací a byla jsem v šoku, protože jsem našla tři velké ostré nože... To mě znepokojilo,“ přiznala. „Nemůžu si pomoct, zajímá mě, na co byly použity, nebo proč tam vůbec byly. Byla to strašná a strašidelná zkušenost,“ svěřila se žena na sociálních sítích.

Pro Natashu byl tento zážitek o to více traumatický, protože její otec byl před 18 lety na Štědrý den ubodán k smrti. „Slyšela jsem všechno o případech ubodání v Londýně a tak jsem byla nervózní. Ale najít nože ve svém hotelovém pokoji - to bylo prostě až moc,“ dodala.

Po hrůzném nálezu podle svých slov kontaktovala metropolitní policii, která si nože odvezla. Natacha po těchto zkušenostech po hotelu požadovala, aby jí vrátil peníze za ubytování. „Stěžovala jsem si a požádala jsem o vrácení peněz, abych mohla změnit hotel, ale odmítli,“ dodala žena.