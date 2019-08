Československo v tom nebylo samo. Které další komunistické země si prošly invazí?

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

21. srpna si tradičně připomínáme nechvalně známé výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, které ukončilo proces takzvaného Pražského jara, a naopak zahájilo éru normalizace. Nebyli jsme to však pouze my, kde odpor vůči existenci v sovětské sféře vlivu měl za následek vojenskou intervenci ze strany "spojenců".