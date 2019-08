Freddie Mercury nebyl jediný. Tyto celebrity skončily stejně jako on

Nejslavnějším umělcem, kterého nemoc AIDS připravila o život, byl zpěvák legendární skupiny Queen Freddie Mercury. Zpěvák jí podlehl 24. listopadu 1991. Nebyl ale zdaleka jediný.

Herec Anthony Perkins se proslavil jako Norman Bates z filmu Psycho. Zazářil ale i v desítkách dalších slavných filmů, přesto si osud vybral krutou daň. Nemoc ho zabila 12. září 1992.

AIDS podlehl i Rock Hudson, hvězda 50. a 60. let, která má na kontě takové kultovní klasiky jako Never Say Goodbye, Sbohem, armádo, Italské prázdniny, nebo Showdown. Zemřel 2. října 1985.

Slavný spisovatel Isaac Asimov napsal přes 300 vědeckých, vědecko-fantastických a sci-fi knih, z nichž nejslavnější je kniha Já, robot a série Nadace. Autor zákonů robotiky zemřel 6. dubna 1992, poté, co se při operaci v roce 1983 nakazil kontaminovanou krví.

Stejný osud potkal i Roberta Reeda. Dříve populární filmový herec zemřel na následky nemoci 12. května 1992. Podobně skončil i Arthur Ashe, tenisová legenda a první tenista tmavé pleti, který nastoupil za daviscupový tým Spojených států amerických. Zemřel 6. února 1993 na komplikace spojené s AIDS třináct let poté, co byl nakažen při krevní transfúzi.