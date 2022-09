96 let, 200 portrétů, 15 premiérů, milion gratulací. Život královny Alžběty II. v číslech

Dlouhověkost

- Alžběta II. byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím panovníkem v britských dějinách. Vládla víc jak 70 let. Předchozí rekord v délce vlády držela její praprababička královna Viktorie, a činil 63 let, sedm měsíců a dva dny (od 20. června 1837 do smrti Viktorie 22. ledna 1901). Ve svém věku byla Alžběta II. také nejstarším vládnoucím panovníkem v současnosti na světě. Pouze dva králové v historii vládli déle než ona: francouzský král Ludvík XIV. (přes 72 let mezi roky 1643 a 1715) a thajský král Pchúmipchon Adundét (70 let a čtyři měsíce, od 9. června 1946 do 13. října 2016).

Cestovatelka

- Jako královna navštívila Alžběta II. víc jak 100 zemí, což je další rekord pro britského panovníka, a také absolvovala víc jak 150 návštěv zemí Společenství. Nečastěji byla v Kanadě, celkem 22krát, a z evropských zemí nejčastěji ve Francii, jejímž jazykem mluví, a to 13krát. Podle výpočtů listu The Daily Telegraph dosáhla celková délka jejích cest hodnotu 42 obletů zeměkoule, a to do listopadu 2015, kdy ve svých 89 letech přestala létat do zámoří. Její nejdelší cesta do zahraničí trvala 168 dní (od listopadu 1953 do května 1954) a navštívila na ní třináct zemí.

Velmi zaměstnaná

- "Prohlašuji před vámi, že celý svůj život, ať už krátký nebo dlouhý, bude zasvěcen službě vám," pronesla Alžběta II. ještě jako princezna, o svých 21. narozeninách. Za své vlády uskutečnila asi 21.000 schůzek, udělila "královský souhlas" s asi čtyřmi tisíci zákony, a přijala velké množství vysoce postavených osob v rámci 112 státních návštěv. Patřili k nim etiopský císař Haile Selassie v roce 1954, japonský císař Hirohito v roce 1971, polský prezident Lech Walesa v roce 1991 a americký prezident Barack Obama v roce 2011. V Buckinghamském paláci se uskutečnilo víc jak 180 zahradních slavností, které navštívilo víc jak 1,5 milionu lidí.

15 premiérů

- Alžběta II. zažila 15 premiérů, od Winstona Churchilla (1951 až 1955) až k Liz Trussové, kterou jmenovala do funkce tento týden. Panovnice se také setkala se třinácti z celkem čtrnácti amerických prezidentů, kteří vládli za dobu její vlády, od Harryho Trumana (1945 až 1953) až po Joea Bidena. Jediný, s kým se nepotkala, byl Lyndon Johnson (1963 až 1969). Královna, hlava anglikánské církve, sama velmi pobožná a praktikující, se také na oficiálních návštěvách setkala se čtyřmi papeži, kterými byli Jan XXIII. v roce 1961, Jan Pavel II. v letech 1980, 1982 a 2000, Benedikt XVI. v roce 2010 a papež František v roce 2014.

Milion gratulací

- Za dobu své vlády královna rozeslala celkem asi 300.000 gratulací Britům, kteří dovršili věk sto let, a asi 900.000 gratulací párům, které oslavily diamantovou svatbu (60 let). Ona sama byla vdaná víc jak 73 let za prince Philipa, který zemřel vloni v dubnu. Délka jejího manželství je dalším rekordem britského panovníka.

Asi 200 portrétů

- Královna Alžběta II. pózovala pro asi 200 portrétů, u prvního jí bylo sedm let.

Průkopnické činy

- Alžběta II. jako první britský panovník v roce 1986 navštívila Čínu, a 16. května 1991 vystoupila v americkém parlamentu.

- Svůj první e-mail poslala panovnice 26. března 1976, během návštěvy výzkumného centra na ministerstvu obrany.

- První oficiální internetové stránky Buckinghamského paláce založila v roce 1997.

- První tweet zveřejnila v roce 2014 a první příspěvek na instagramu v roce 2019.

Video s Jamesem Bondem

- Alžběta II. byla jedinou panovnicí, která (téměř) skočila padákem s Jamesem Bondem, a to v krátkém videu k zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012. V tomto videu Craig jako agent James Bond vejde do královniny pracovny, královna pronese "Dobrý večer, pane Bonde" a nechá se doprovodit k vrtulníku, který ji za Bondova doprovodu dopraví na olympijský stadion ve Stratfordu. Když krátký film při zahajování olympijských her skončil, objevil se nad stadionem skutečně vrtulník, ze kterého vyskočili dva kaskadéři oblečení jako královna a Bond. Když se snesli na zem, skutečná královna vešla za bouřlivého potlesku na stadion, ovšem za doprovodu manžela.

- Podle tehdejšího ředitele oddělení dramatických pořadů BBC Nicholase Browna, panovnice podala při natáčení bezchybný výkon. "Zvládla to při prvním záběru ... Je to profesionálka," řekl Brown. V dubnu následujícího roku obdržela Alžběta II. čestnou cenu Britské akademie filmové a televizní tvorby (BAFTA) za svou podporu filmovému průmyslu, ale také za překvapivé ztvárnění "nejpamátnější bondgirl" na olympijských hrách v Londýně.