Alex (†18) trpěl ukrutnou bolestí. Lékaři ho poslali domů, pak nastalo peklo

Osmnáctiletý Alex Haes se jednou v noci vzbudil kvůli nesnesitelné bolesti nohy. Jeho otec byl znepokojený a tak ho ho vzal do nemocnice v australském městě Broken Hill. Z pohotovosti je ovšem lékaři poslali domů s tím, že vyšetření udělají až ráno.

Alex ráno skutečně přišel, jenže tentokrát byli lékaři tak zaneprázdněni, že se na výsledky jeho testů a vyšetření nikdo nepodíval, uvedl server Daily Mail. Do nemocnice se proto s otcem vrátili až večer, kdy jim lékaři řekli, že Alex má jen roztrženou šlachu.

Alexovy bolesti se ale stupňovaly a tak požádal otce, aby ho znovu odvezl do nemocnice. Jeho stav se natolik zhoršil, že už ani nemohl chodit. Na personál s invalidním vozíkem čekali dlouhých 25 minut . Alexův stav byl natolik vážný, že ztrácel vědomí a nebyl schopen ani mluvit.

Teprve tehdy začali zdravotníci věnovat pozornost jeho celkovému stavu a ne jen noze. Výsledky dalších testů ukázaly, že mladík měl v těle bakteriální infekční onemocnění zvané nekrotizující fasciitida, která ho pomalu zabíjela. Do těla se mu dostala přes nehet na noze a nakonec způsobila selhání ledvin. Když konečně přišli na to, co mu je, bylo už pozdě - Alex na následky infekce zemřel.

Truchlící rodiče se rozhodli případ po dvou letech zveřejnit a poukázat tak na špatný stav zdravotnictví ve venkovských oblastech. „Zacházeli s naším synem, jakoby za to nestál," cituje jejich slova server ABC.

Lékaři, kteří bojovali o Alexův život, přiznali, že smrt mladíka je neustále pronásleduje. „Mladý muž zemřel v podstatě kvůli infekci nehtu na noze ," přiznala bývalá dětská lékařka Kerrie MacDonaldová.