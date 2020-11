Američana překvapila pod kapotou vozu třímetrová krajta

Po otevření kapoty totiž zjistil, že se mu v motoru usadila více než třímetrová krajta barmská, napsal server CNN.

Majitel vozidla hada našel, když chtěl zjistit, na co varovná kontrolka upozorňuje. Po neočekávaném nálezu raději přivolal místní odchytovou službu, která zvíře z jeho úkrytu vytáhla a zásah přitom natočila na video. Plaz nyní zřejmě poslouží ke vzdělávacím účelům.

Here's the video of the snake 🐍 found in the Mustang 🚘 yesterday via lifesytle_miami via Maorblumenfeld on Instagram. Story: https://t.co/1pnJxPV9GH pic.twitter.com/h0KInOLSH7