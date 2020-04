Britský princ Louis slaví druhé narozeniny, William a Kate zveřejnili fotky

Duhu v různých podobách britské děti začaly vytvářet poté, co kvůli šíření koronaviru zavřely školy. Jejich obrázky mají symbolizovat naději.

Kate nafotila Louise tento měsíc v Norfolku. Chlapec má na snímcích modrou kostkovanou košili a předvádí, jak má dlaně a prsty od barev.

