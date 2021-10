Co a jak suplementovat? Zaměřte se na prevenci, která vám zajistí pevné zdraví

Všichni chceme žít zdravě, ale dnešní doba nám to neusnadňuje. Kvůli méně kvalitním potravinám je stále těžší získat potřebné vitamíny a minerály jen ze stravy, a proto je na místě uvažovat o pravidelné suplementaci. Množství vitamínů a minerálů v našem těle snižují také některé nešvary moderního života jako je stres, kouření, konzumace alkoholu nebo praskací kapsle. Dnes na trhu naštěstí existují různé velmi kvalitní doplňky, které mají certifikát kvality ISO 9001. Které z nich mohou být užitečné i pro vás a kdy je užívat?

Pro zdravé klouby

V mládí většinou kloubní výživu řešit nemusíme, ale s postupujícím věkem je stále důležitější dopřát kloubům řádnou dávku vitamínů a minerálů, které je udrží dlouho zdravé a vitální. Existuje mnoho různých doplňků stravy, my můžeme doporučit například regenerační MSM, které obsahuje vysoce aktivní látky, jež podporují zdraví kloubů. Zaměřte se na to, aby kloubní výživa obsahovala glukosamin, zinek, vitamín C, hořčík, kyselinu hyaluronovou nebo kolagen.

Kvalitní spánek a úleva od bolesti

Novinkou na české trhu je CBD, které obzvláště v posledních letech začalo nabírat na oblíbenosti. Jde o látku, která pochází z konopí, jež je samo o sobě považováno za léčivou rostlinu. Nejkvalitnější CBD má mnoho blahodárných účinků především však bojuje se záněty, ulevuje od bolesti, úzkostí, pomáhá s depresemi nebo poruchami spánku. Můžete být také v klidu ohledně možných vedlejších účinků – oproti THC nemá psychoaktivní účinky a patří do seznamu povolených látek.

Zdravé trávení

Mít zdravé trávení je klíčové nejen pro pohodu, ale také pro silnou imunitu. Ta se koncentruje právě ve střevech a je důležité mikroorganismy efektivně podporovat. Probiotika jsou živé mikroorganismy, které nám velmi prospívají, ale někdy jich nemáme dost a je nutné je suplementovat. Nesmí vám chybět například po dobrání antibiotik, ale je možné je užívat i dlouhodobě k podpoře zdravého trávení a silné imunity.

Milostný život

I to je velmi důležitá součást života každého z nás a není nepodstatné, zda je funkční a uspokojivý. Zejména u mužů tomu mohou bránit potíže s erekcí. Není se za co stydět, ve skutečnosti trápí alespoň čas od času většinu mužů. Zabránit tomu opět lze vhodnou suplementací. Dobrou volbou může být účinný Cialis. Klinické studie prokazují, že právě tato látka je velmi efektivní při řešení erektilní dysfunkce. Na rozdíl od klasické Viagry nemá žádné vedlejší účinky a je možné jej užívat i dlouhodobě či pravidelně.

Správné fungování kostí a svalů

Je potřeba doplňovat pravidelně také protein, což platí zejména pro sportovce a aktivní lidi, kteří mají vyšší spotřebu této zásadní látky. Je pro tělo zcela nepostradatelný, protože je základní stavební látkou všech živých organismů. Protein potřebují svaly, kosti, vlasy, nehty, zuby i mozek. Hlavním zdrojem proteinu by samozřejmě měla být vyvážená strava, ale je potřeba čas od času doplnit bílkoviny i z jiných zdrojů.

Proč užívat suplementy?

Naše tělo je dokonale fungují stroj, ale i ten potřebuje údržbu a dostatek účinných látek, které zajistí jeho bezproblémové fungování. Je klíčové zajistit příjem vitamínů, minerálů, antioxidantů a stopových prvků. Nabídka suplementů je široká, a proto je klíčové volit právě ty, které mají ověřenou účinnost a jsou skutečně efektivní při vstřebávání látek. Platí, že je vždy lepší volit kapsle před tabletami. Při jejich výrobě se totiž ztrácí méně živin. Je vhodné držet se také pravidla, že méně je někdy více. Pokud máte na výběr mezi jednosložkovým a multifunkčním přípravkem, je lepší volit ten jednosložkový, protože bude pravděpodobně účinnější. Vyplatí se skutečně myslet na své zdraví včas, dokud vás ještě netrápí žádné závažné potíže. Vždy je lepší problémům předcházet než pak hasit požár.