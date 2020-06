Cukr a mléko do kávy? Nahraďte to solí, tvrdí experti

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Káva je jedním z mála nápojů, které si někteří z nás musí patřičně upravit tak, aby měl přesně takovou chuť, jakou potřebujeme. Nezřídka to zahrnuje například cukr, smetanu nebo mléko. Experti na kávu ale tvrdí, že to, co byste do kávy měli dát skutečně, je sůl.