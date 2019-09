Den, kdy se Stalin a Hitler dohodli na porcování Evropy

Krátce před vypuknutím druhé světové války byl sepsán pakt mezi Svazem sovětských socialistických republik a Německem. Součástí této smlouvy o neútočení bylo hned několik navazujících dodatků, které byly pro tyto dvě mocnosti naprosto zásadní. Světlo do otázky týkající se toho, jak to tehdy vlastně bylo a jak se o tom mluví dnes, vnesl v komentáři pro web ČT24 Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Název smlouvy, která zpečetila osudy národů střední a východní Evropy na několik let dopředu, Molotov-Ribbentrop, vychází ze jmen jejích signatářů a její hlavní myšlenkou byl závazek nenapadení. Konkrétně tím bylo myšleno, aby se obě říše vyhnuly páchání „jakéhokoli násilného aktu, jakékoli válečné akce a vzájemného napadení, které by podnikly buď samy, anebo ve spojení s jinými silami“. Dále měla vyloučit také „jakékoli spolčení sil, jež by bylo přímo či nepřímo namířeno proti druhé straně“.

Ujednání podobného ustanovení byla v té době celkem běžnou praxí. Co už ale nespadá do normálu, byly dodatky smlouvy, se kterými přišli Sověti a pojednávaly o rozhraničení sfér a vlivu. Konkrétně se jednalo o oblasti v té době nezávislých států východní Evropy.

První na pořadu dne byla oblast Pobaltí zahrnující Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu, kterou si mezi sebou "potencionálně rozdělilo" Německo a Sovětský svaz pomocí severní hranice Litvy. V době podpisu smlouvy a jejích dodatků se již předpokládalo obsazení Polska, u kterého to byla linie řek Narev, Visla a San, která rozdělovala potencionální vliv. Dále dodatek definoval několik dalších území a v souladu s jejich preferencemi se v podstatě začít s postupným obsazováním.

Dne 1. září 1939 nacistické Německo napadlo Polsko, což odstartovalo následující události v horizontu několika let. Vůči Polsku byla zavázána Anglie a Francie, takže vyhlásily válku Německu. Krátce na to napadl Polsko z východu i Sovětský svaz, jak už bylo koneckonců "dohodnuto" v předchozích dodatcích smlouvy.

Pobaltí, které již bylo také přerozděleno následovalo hned po obsazení Polska. Sovětský svaz tedy konfrontoval Lotyšsko, Estonsko i Litvu a přiměl je k toleranci zřízení svých základen. Později v květnu 1940 státy souhlasí s reformou, jejíž prvním krokem je žádost o vstup do SSSR. Návrh byl zcela logicky ještě toho léta přijat. Na konci listopadu 1939 Sověti napadají Finsko. I přes masivní převahu Rudé armády se boj protáhl až na sto dní. Finové bojovali statečně, ale fakt, že zůstali bez spojenců, je donutil k podpisu příměří. Vykoupili se tedy obětováním Karélie, Karelské šíje a zeměmi na sever od Ladožského jezera.

Model podmiňování si oblastí ze strany Německa a Sovětského svazu pokračoval tak, jak je již veřejně známo a mnohokrát publikováno. Postupně se začínal rozjíždět v oblastech okupovaných Němci známý teror v podobě vyhlazovacích táborů. Sověti na druhé straně páchali podobná zvěrstva zahrnující deportace, nucené práce, gulag a mnoho dalších.

Součástí toho, tak Sovětský svaz demonstroval svou moc byla i vražda téměř 22 tisíc zajatých polských vojáků v Katyni v březnu 1940. Což Moskva až do rozpadu Sovětského svazu popírala a kdyby se na to nepřišlo, bude o tom lhát dál.

V rámci sovětsko-nacistické spolupráce probíhal mimo rozdělování si území i výměnný obchod. Rusové dodávali Němcům obilí, naftu, bavlnu a podobné věci, které by si Německo s ohledem na námořní blokádu ze strany západních mocností shánělo jen velice těžko. Za to pomohli Němci Sovětům obnovit strojový park, zahrnující mimo jiné zbraně a další armádní techniku.

Tento přátelský vztah, který byl stvrzen paktem, byl narušen až v červnu 1941, kdy Němci chtěli prostě víc. Vpádem jejich vojáků do Sovětského svazu skončilo spojenectví, které za dobu své existence napáchalo nespočet škod.

Nutno říci, že pakt sám o sobě byl ve své době publikován, jeho dodatky ovšem nikoliv. Německé originály všech dokumentů byly za války spáleny při bombardování Berlína (nicméně kopie neshořely), ty Sovětské originály se ale dochovaly zcela v pořádku. Sověti ale jejich existenci popírali a rvali se za lež, že nikdy žádné neexistovaly.

USA nicméně zveřejnilo po válce ty Německé kopie a tak se Sověti ocitli v nepříjemném postavení, které se týká světových dějin. Oni měli totiž do té doby tendenci vykládat dějiny tak, že hrdinní Rusové zvítězili nad fašisty a k tomu stihli zachránit několik ostatních států před okupací. Celá pohádka měla působit v podstatě tak, že Sověti jsou oběť a Němci jsou to jediné zlo. Fakt, že se z počátku jednalo o spojenectví, které "tak trochu nevyšlo" zapomněli už zmínit.

Celá teorie je postavena na tom, že hlavní obětí byl Sovětský svaz, který utrpěl neskutečné ztráty na životech v boji proti nacismu, což jistě utrpěl, ale do udávaných statistik si dovolují historici-propagandisté zahrnovat i oběti, které padli v rámci okupace právě ze strany Sovětů. Počet obětí se tímto způsobem vyšplhal až na 27 milionů sovětských občanů.

Takové teorie nám vykládají o tom, jak jednání ze strany Sovětů bylo v podstatě nutné a tedy ospravedlnitelné. "Někteří dokonce uvádějí, že se jednalo ze strany Sovětského svazu o čistě „vynucený“, svou povahou „defenzivní krok“, jenž umožnil Sovětům jakoby získat čas, mobilizovat, dozbrojit, předsunout obranný perimetr proti chystanému nepřátelskému vpádu," uvádí server ČT24.

Originály dohod byly nalezeny za vlády Jelcina a v polovině 90. let byly následně publikovány. Bohužel nebylo zveřejnění cenných dokumentů následováno hlubší společenskou reflexí totalitní minulosti.