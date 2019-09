Děsivá nehoda: Chlapec (12) skákal si hrál s kamarádem, za chvíli mu šlo o holý život

Jamie Quinlan si hrál u kamaráda, se kterým se rozhodli zaskákat si na trampolíně. Z ničeho nic se však jedna z pružin odtrhla a vystřelila. Jamiemu se zapíchla přímo do zad a způsobila mu 6 centimetrů hlubokou ránu. Chlapec kvůli bolesti a šoku téměř omdlel.

Podle serveru Fox News tyč jen o několik málo centimetrů minula páteř. Naštěstí také těsně minula důležité orgány a nic vážného se tak chlapci nestalo. Jamieho otec Ian (62) ho urychleně převezl do dětské nemocnice v Sheffieldu, kde se o něj postarali lékaři.

zdroj: YouTube

„Doktorům trvalo 10 minut, než mi pružinu vyndali. Řekli, že nikdy neslyšeli o podobném incidentu. Pomalu se uzdravuji a jsem rád, že to nedopadlo hůř,“ říká teď se Jamie.

Jeho otec teď varuje další rodiče, kteří ani neví, co vše se jejich dětem může stát. „Chci, aby lidé věděli, jak nebezpečné mohou být trampolíny. Ta pružina vystřelila jako kulka z pistole. Mohl zemřít, kdyby mu trefila hrdlo nebo hlavu. Děti jsou to nejdůležitější, co máme, takže rodiče by měli vědět, co na ně číhá ve vlastní zahradě,“ zdůrazňuje Ian.

„Mohlo se to stát komukoli," varuje otec chlapce. „Jamie byl tak statečný,“ pochvaluje si, jak jeho syn celou situaci zvládl.