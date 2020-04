Dojdou některé potraviny? Varování přichází nejen z USA

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Pod zaměstnanci v první linii si každý vybaví zdravotnický personál, který je každý den vystaven rizikům spojeným s onemocněním COVID-19. Společnost velmi rychle zjistila, že je odevzdána do rukou lidí, kteří nemohou jen tak zůstat doma a odpočívat, zatímco virus SARS-CoV-2 je všude kolem nás. Podle analytika ze CNN Zacharyho B. Wolfa jsou i jiní lidé, kteří by se měli počítat do první linie, a to jsou lidé z potravinářského průmyslu.