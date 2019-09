Druhá Mona Lisa budí vášně. Má nejasný původ i vlastnictví

Obraz Mony Lisy, který má přívlastek Isleworthská je opět v kurzu. Nejprve hýbala společností otázka týkající se jeho autora, nyní jde o peníze. Poté, co se ukázalo, že autorem portrétu Lisy del Giocondo, je zřejmě stejný autor, jako světoznámého díla Mona Lisa, které je umístěno v Louvru, přišlo na řadu jednání o vlastnictví cenné malby.

Nejprve ale trochu historie. Obraz, který je pravděpodobně dílem legendárního umělce Leonarda da Vinciho, získal přívlastek Isleworthská kvůli tomu, že její kupec Hugh Blaker bydlel v londýnské čtvrti Isleworth. Několik let tedy pobývala u něj doma v tamních končinách. Před tím, než ho objevil Blaker, visel obraz na zdech venkovského sídla v Somersetu. Nikdo však neví, jak se tam dostal.

Po Blakerově smrti bylo umělecké dílo prodáno sběrateli Henrymu F. Pulitzerovi, který byl taktéž přesvědčen o jeho pravosti. Dokonce ve své knize „Kde je Mona Lisa?“ tvrdil, že tento portrét je jediným, který kdy Leonardo namaloval. Pulitzer přestěhoval dílo do svého skladu ve Švýcarsku v roce 1975, a po jeho smrti o čtyři roky později, dílo zdědila jeho partnerka Elizabeth Meyer.

Dnes malba náleží švýcarské nadaci The Mona Lisa Foundation, která byla založena za účelem zkoumání jejího původu. Prováděli různé analýzy tahů štětcem, stáří plátna a mnoho dalších. Nakonec dospěli k závěru, že byl Leonardo da Vinci skutečně jejím autorem a že jde skutečně o portrét ženy, kterou všichni známe z díla Mona Lisa. Samozřejmě se toto tvrzení setkalo i s mnoha odpůrci.

Od roku 2008, bylo dílo vystavováno v řadě hned několika galerií. Portrét navštívil Singapur v roce 2014 a hned dva roky na to se objevil v Šanghaji. To strhlo opět debatu, která se týká právního vlastnictví. Obraz má totiž obrovskou hodnotu. Když dílo opět doputovalo poprvé v tomto století do Evropy, vstoupil do hry anonymní subjekt, který si nárokuje čtvrtinu díla.

Advokát Giovanni Battista Prott, který zastupuje svého klienta v otázce právního vlastnictví, prozradil pouze, že se jedná o významnou evropskou rodinu. Dále tvrdí, že existují důkazy o tom, že někdejší majitel malby Pulitzer souhlasil s prodejem 25% podílu uměleckého díla a tento podíl následně zdědil jeho klient.

Mayerová tedy nevědomky vlastnila pouze tři čtvrtiny díla. Zbytek měl připadnout portugalskému výrobci porcelánu jměnem Leland Gilbert. CNN uvedla, že jí bylo umožněno nahlédnout do kopie kupní smlouvy z roku 1964, kde Pulitzer souhlasí s prodejem čtvrtinového podílu ve výši 4 000 liber, což dnes odpovídá částce 80 000 liber. Protti uvádí, že jeho klienti jsou dědici tohoto podílu.

Advokát, který dědice zastupuje, vyjádřil také velké obavy o to, aby obraz neskončil opět v sejfu švýcarské společnosti a požádal soud o to, aby jej izoloval v Itálii, dokud nebude vyřešen spor týkající se jeho vlastnictví. Organizace The Mona Lisa Foundation veškeré nároky prominentní rodiny na umělecké dílo popírá.