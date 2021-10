Duna. Nejočekávanější film roku představí rozsáhlý sci-fi svět bez počítačů a mimozemšťanů

— Autor: Lukáš Kňazovický / EuroZprávy.cz

Jedno z nejdůležitějších literárních děl vědeckofantastického žánru míří do kin. Duna, natočená podle knižní předlohy vizionáře Franka Herberta, se dočkala svého už několikátého zfilmování, a ačkoliv se z mnoha dobrých důvodů říká, že toto veledílo nelze přenést na plátna kin, zdá se, že nyní se to konečně povedlo. Podívejte se, proč byste si Dunu neměli nechat ujít, a to i v případě, kdy vám sci-fi žánr nic neříká.