Egyptská automechanička mění kola, olej i stereotypy

Dnes čtyřiadvacetiletá Lika Chuljová opravuje už přes deset let auta ve vsi Isna a prezident Abdal Fattáh Sísí o ní mluví jako o první automechaničce v oblasti Horního Egypta, píše Thomson Reuters Foundation.

Tento měsíc otevřela vlastní autoservis v nedalekém Luxoru a pomáhá také dalším ženám, které chtějí vstoupit do muži ovládaného sektoru a stát se automechaničkami. Podporuje hlavně ty, které čelí kvůli výběru své profese tlakům rodiny a společnosti. "Nejde jen o dosažení mých profesních snů, ale také o to, abych podala pomocnou ruku dalším ženám, které čelí obtížím, když se chtějí stát automechaničkami," popisuje Lika Chuljová ve své kanceláři, portrét jejího už zesnulého otce na stole.

Lekaa El Kholy, 24, has been fixing cars for more than a decade in the village of Esna and has captured national attention - with President al-Sisi hailing her as the Upper #Egypt region’s first female motor mechanic.https://t.co/5lVqseA4XU