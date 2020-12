Eric Trump: Bouřlivý rozchod rodičů byl užitečnou školou pro budoucnost

S Trumpem má tato československá rodačka kromě nejmladšího Erika ještě syna Donalda a dceru Ivanku. Eric Trump o matce v rozhovoru hovořil v superlativech. "Je neuvěřitelná, je jedním z lidí, kteří dokážou být elegantní, ale také tvrdí. Říká, co si myslí. Umí být přátelská a laskavá. Vlastně se otci dost podobá, on byl přísný, ale ona vládla železnou pěstí."

"Říká se děkuji, říká se prosím a otevírají se lidem dveře," popsal matčinu výchovu její syn.

Manželství Trumpových z let 1977 až 1992 skončilo mediálně propíraným rozchodem, který Eric Trump popsal jako "velmi špinavý". Jeho osobně ale prý připravil na to, co ho pak čekalo za otcovy prezidentské kampaně a prezidentského mandátu.

"Nikdy to plně nepochopím, ale zřejmě tehdy jsme se poprvé stali středem pozornosti a já se musel naučit nevšímat si toho," řekl mladý muž, jemuž bylo v době rozvodové bouře osm let.

Ivana Trumpová podle něj navzdory rozchodu Trumpovy politické ambice podporovala. "Když o tom vztahu přemýšlíte, je na něm nejzajímavější, že se ti lidé vydali každý svou cestou po špinavém rozchodu, kterého si všímal celý svět. Když se jí (matky) ale na něj (otce) zeptáte, řekne, že je to nejlepší prezident, a to od ženy, která si prošla tak těžkým rozvodem, znamená hodně," řekl Eric.

Otcova výchova podle něj byla "nezvyklá, ale také neuvěřitelná". Nebyl to otec typu 'Pojďme ven hrát fotbal', ale spíš 'Pojďme na stavbu těch 70poschoďových věžáků'," řekl o Trumpovi jeho syn. Donald Trump byl prý přísný otec a šestiletému Erikovi při odchodu do školy každý den nezapomněl připomenout "žádný alkohol, žádné drogy, žádné cigarety". Otec prý požadoval disciplínu, ale když byly děti větší, dal jim dostatek svobody a prostoru něco se naučit.