Facebook vzdal boj proti dezinformacím? Politici dostanou výjimky

Clegg vysvětlil, že Facebook bude i nadále zasahovat do falešných účtů a bude se usilovat o omezení šíření falešných zpráv. Projevy politiků a politické debaty budou osvobozeny od kontroly faktů a budou na platformě povoleny, i když to poruší pravidla Facebooku.

„Svoboda projevu je pro Facebook absolutním základním principem. Od prvního dne, chceme dávat lidem hlas, aby se vyjádřili. Jsme zastánci svobody projevu a bráníme ji před pokusy o její omezení. Cenzura nebo potlačení politického diskurzu by bylo v rozporu s tím, co chceme,“ řekl Clegg. Znamená to, že politici budou moci šířit dezinformace a dokonce i nenávistné projevy.

Alex Newhouse, výzkumník extremismu na Institutu mezinárodních studií Middlebury, napsal na Twitter: „Dávat politikům svobodu lhát a šířit nenávist na největší sociální platformě na světě není jen zavádějící, je to aktivně nebezpečné, násilné a proti společnosti. “

Stále však není jasné, jak Facebook definuje „politika“ a zda to jednoduše znamená voleného úředníka, nebo zahrnuje i politické kandidáty, napsal server Business Insider.

Daniel Kreiss, docent žurnalistiky a médií na University of North Carolina, napsal: „Tohle je podle mého názoru primárně politické, nikoli mediální, a Facebook prostě nemá legitimitu to vyřešit.“