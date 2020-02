Harry a Meghan přestanou používat značku Sussex Royal

Vnuk královny Alžběty II. na počátku roku oznámil, že se s ženou vzdají role v královské rodině a začnou pracovat, aby se stali finančně nezávislými.

Od 1. dubna nebudou pětatřicetiletý princ Harry a jeho o tři roky starší manželka mít kancelář v Buckinghamském paláci a s veřejností budou komunikovat prostřednictvím své charitativní organizace, kterou hodlají brzy představit a která se původně měla jmenovat Sussex Royal Foundation.

Značka nesoucí v sobě slovo "royal", tedy královský by jim bývala mohla být užitečná mimo jiné při žádostech o příspěvky na její fungování. Právě to ovšem podle médií vadilo Buckinghamskému paláci. Mluvčí páru dle listu The Guardian uvedla, že důvodem dnes oznámeného kroku jsou vládní předpisy.

Pětatřicetiletý princ Harry a jeho o tři roky starší manželka oznámili 8. ledna, že mají v úmyslu vzdát se "role předních členů královské rodiny". Původně plánovali žít střídavě v Británii a v Kanadě a chtěli některé své povinnosti dále vykonávat. Buckinghamský palác ale na konci ledna sdělil, že Harry a Meghan nebudou plnit žádné pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině a nebudou placeni z veřejných prostředků. Princ později přiznal, že je z toho smutný.