Historická záhada: Jak se relikvie svatého Valentýna dostala do Čech?

Valentýn coby den zamilovaných je původně anglosaským svátkem spojeným s obdarováváním z lásky. Žádné dochované záznamy o spojení světce Valentina a dárky z lásky však nemáme. U nás tomuto svátku konkuruje první máj, který bývá také vnímán jako den zamilovaných.

Podle staré legendy je patronem zamilovaných svatý Valentin, který žil v době vlády římského císaře Marca Aurelia Claudia, tedy ve 3. století našeho letopočtu. Cílem tohoto vládce prý bylo zejména vybudovat silnou a bojeschopnou armádu, a proto mu připadalo nevhodné, že by muži zakládali rodiny. Svým vojákům tak odepřel manželství. A právě kněz Valentin se v tomto císaři vzepřel a zamilované dvojice tajně oddával. Za to ho čekal trest smrti, a to právě 14. února.

Svátek zamilovaných však nemusí nutně připadat na den 14. února pouze v souvislosti se svatým Valentinem. Ve starém Římě byl totiž právě 14. únor spojován s bohyní Juno, která byla patronkou zamilovaných, manželských párů a rodin. Matky a manželky dostávaly prý v tento den květiny od svých mužů.

Jak již bylo zmíněno, svatý Valentin byl katolickým knězem ve 3. století našeho letopočtu. Mezi jeho atributy patří meč, ptáci, růže, palma a biskupská berla. Pochopitelně je svatý Valentin považován za patrona všech zamilovaných, ale také pocestných, včelařů, mladých a ochránce před morem. Svatý Valentin měl totiž podle legendy léčitelské schopnosti. Ty měl kněz obdržet od nahého chudáka, kterému daroval své šaty. Oním chudákem byl prý samotný Ježíš Kristus. Kromě toho, že Valentin zázračně navracel zdraví nemocným, údajně také dokázal navrátit zrak dceři soudce Asteria, když byl uvězněn krutým císařem Marcem Aureliem Claudiem. Tímto zázrakem rovněž soudce přivedl ke křesťanské víře, ale bohužel i ke smrti, když ho i s celou rodinou ubili pohané. A tento skutek samotného Valentina dostal podle pověsti na popraviště.

Místo posledního odpočinku světce není přesně známo. Podle některých odborníků je svatý Valentin pochován v Římě, podle jiných v Terni. Ostatky světce, především kosti a jejich části, můžeme najít v dalších evropských státech, například v Polsku, Německu, Rakousku nebo ve Velké Británii, ale také u nás! V bazilice svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě je umístěn relikviář s fragmentem lopatkové kosti svatého Valentina!

Jak se tato relikvie do Čech dostala, zůstává záhadou

Objevena byla totiž až roku 2002. Jisté je pouze to, že je kost součástí relikviáře datovaného do druhé poloviny 18. století. Na území Prahy se také nacházel kostel zasvěcený tomuto světci, a to ve Valentinské ulici na Starém Městě pražském. Stavba je doložena již ze závěru 12. století, v roce 1792 došlo k jeho odsvěcení a na konci 19. století k demolici.

Jistou zajímavostí je fakt, že kostel svatého Valentina na Starém Městě pražském byl jediným kostelem, do kterého mohl vstoupit kat se svou rodinou. Katovská rodina patřila totiž vždy k marginalizovaným vrstvám obyvatelstva, tedy na okraj společnosti. Kat býval považován za osobu nečistou, a proto měl přístup pouze do toho kostela, který mu vybrala vrchnost.