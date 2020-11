Italský pořad vyvolal svár: Radil ženám, jak být sexy na nákupech

V pořadu Detto Fatto, který vysílá kanál Rai 2, spoře oděná baletka a učitelka tance u tyče Emily Angelillová v kožených minišortkách a podpatcích nabádala ženy, aby prohnuly svá záda, když se budou natahovat pro zboží na vyšších policích regálů. Dále pořad obsahoval tipy, jak před sebou svůdně tlačit nákupní vozík.

Gli stereotipi di genere sono duri a morire, ma è questa l'immagine che vogliamo dare nel 2020? È il #25novembre, parliamo pure della violenza contro le donne, ma domani - vi prego - parliamo anche di linguaggio e di come alcuni media ancora oggi raccontano la donna.#dettofatto pic.twitter.com/xiKeqMbEZN — Mariastella Gelmini (@msgelmini) November 25, 2020

Epizoda vyvolala pobouření mezi diváky i politiky. Mnozí poukázali na skutečnost, že díl byl odvysílán v předvečer mezinárodního dne proti násilí na ženách.

Generální ředitel společnosti Rai, Fabrizio Salini, vysílání pořadu pozastavil a nařídil prošetřit okolnosti vzniku dílu. Zdůraznil přitom, že epizoda neodpovídala duchu veřejnoprávní služby a redakčnímu kodexu Rai. Moderátorka pořadu Detto Fatto Bianca Guacceroová se omluvila jménem celého týmu s tím, že zajistí, aby se nic podobného neopakovalo.

Angelillová v úvodu inkriminovaného dílu tančila a následně radila ženám, jak nosit podpatky na různých místech, například v supermarketu. Rovněž dala divačkám tip, jak ladně zvednout něco, co jim nedopatřením spadlo v obchodě na zem. "Klekla bych si na jedno koleno, druhé bych měla pokrčené a nohy u sebe, neměla bych je roztažené, aby celá situace nepůsobila ještě vulgárněji," uvedla. Později se na svém facebooku omluvila všem ženám, které svým vystoupením urazila.

Ostrou kritiku díl vyvolal na sociálních sítích. Cecilia D'Eliaová, mluvčí sdružení demokratických žen, uvedla, že ženy byly v pořadu zobrazeny stereotypně a diskriminujícím způsobem s tím, že by se vedení Rai a Salini měli zodpovídat. Politik Andrea Martella díl rovněž odsoudil. "Možná by byl zapotřebí návod ne na to, jak nakupovat, nýbrž jak poskytovat veřejnoprávní službu, aniž by se pošlapávaly hodnoty a historie Rai," uvedla.