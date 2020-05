Jak pandemie koronaviru v budoucnu změní svět práce?

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Virus SARS-CoV-2 zásadně změnil způsob našeho života, ale co svět práce? Po rozvolňování ochranných opatření se pomalu můžeme vrátit opět do pracovního nasazení a podnikání se může znovu rozjíždět. Lidé, kteří jsou už unavení z neustálého pobytu doma, se těší zpět do kanceláří, ale vyvstává otázka, zda pracoviště budou vypadat stejně jako před pandemií covid-19 anebo nás čekají nějaké změny.