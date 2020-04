Jak působí karanténa na vztahy? Párům přináší odloučení i strach o život

Když Velká Británie vyhlásila karanténu kvůli velkému nárustu počtu nakažených lidí, zástupkyně britského šéflékaře Jenny Harriesová nabádala páry, které žijí odděleně, aby tuto zkušenost braly jako „testování své lásky“, anebo zvážily sestěhování.

V případě, že se páry rozhodly zůstat v izolaci odděleně, přestaly mít fyzický kontakt, který je velmi důležitý. Jemný dotek, pohlazení kůže způsobuje vylučování hormonu štěstí - oxytocinu. Pokud jsme dlouhou dobu izolováni od doteků, dochází k fenoménu zvanému „hladová kůže“, který způsobuje stres, problémy se spánkem a deprese. Profesorka Katheryn Maguireová z Wayne State University radí, jak tento pocit odloučení zmírnit, a to ručně psaným dopisem. „Držíte v ruce to, co drželi vaši milovaní, papír byl v jejich rukou, vidíte jejich písmo, cítíte jejich parfém, to je velmi přítomné,“ dodala.

Výzkum ukazuje, že vztahy na dálku mají v době karantény mnoho přínosných věcí pro život. Naopak společný pobyt v domácnosti přináší spíše napětí. „Je těžké vědět, kdy končí práce a začíná budování vztahu“, řekla Maguire.

Pro lidi, kteří nejsou zvyklí trávit tolik času se svým partnerem jako nyní, má odbornice na rodinnou a manželskou komunikaci Erin Sahlstein Parcellová jedno doporučení. „Trávit čas v přítomnosti druhého, ale věnovat se také individuálním potřebám nebo vlastním zájmům,“ radí.

Psycholožka Samantha Brooksová zmínila studie o psychologických dopadech karantény. Většina výsledků vedla k závěru, že izolace způsobuje frustraci a hněv. Některé výzkumy zase naznačují, že v dlouhodobém horizontu může člověk v izolaci vykazovat posttraumatické stresové příznaky.

V mnoha zemích, které zavedly karanténu, roste domácí násilí. Ve Španělku se zvýšilo o pětinu, ve Francii o třetinu a také ve Velké Británii, USA nebo v Číně hlášení o domácím násilí přibývá. „Myslíme si, že zneužívání je vyšší kvůli nezaměstnanosti a nejistotě způsobené izolací. Znepokojuje nás omezený přístup k sociální podpoře. Nemůžete jen tak odejít,“ říká psycholog Renae Franiuk.

Charitativní organizace, které jsou kvůli izolaci zavřené, neposkytují osobní poradenství, ale Franiuk vyzývá oběti, které nemohou využívat telefon, aby kontaktovaly charitativní organizace pomocí online chatu nebo SMS. Ve Francii, Itálii a Španělku vláda poskytuje obětem domácího násilí hotelové pokoje a ve Velké Británii mají oběti možnost dům opustit a vyhledat pomoc.

Pro populaci, která se nemusí obávat domácího násilí, je období izolace také těžké. Mnozí z nás nejsou zvyklí trávit tolik času s rodinou, a tak málo s přáteli. S nejistotou, kdy se opatření budou zmírňovat, nevíme, jaký dopad to bude mít na lidskou psychiku.