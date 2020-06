Jak se bránit při útoku nožem? Napadený má jen dvě možnosti

Útočník zabil zástupce ředitelky školy, který mu bránil ve vstupu do budovy. Poté, co se mladíkovi podařilo dostat do budovy, vešel do jedné z tříd, kde těžce zranil učitelku a dvě děti. Poté se pokusil utéct, pronásledoval ho ale školník i přivolaná policejní hlídka. Policisté se útočníka snažili zastavit a použili přitom služební zbraně, protože muž se stále bránil nožem.

Motiv činu není znám, ale pravděpodobně souvisí s tím, že 22letý útočník byl bývalým žákem školy. Média navíc spekulují, že byl pod vlivem drog, což je podle instruktor bojových sportů Branislava Križáka v kombinaci s nožem v ruce nejhorší kombinace.

"V tu chvíli nic nefunguje, žádné naučené prvky obrany. Útočníka je třeba v takovém případě něčím zpacifikovat, čímkoliv, co máte po ruce, tak, aby mu přestalo fungovat tělo," řekl magazínu Nový čas.

"Takový člověk má totiž potlačený práh bolesti, necítí, je pod vlivem. Jediné dočasné řešení je vytvoření si barikády mezi útočníkem a vámi," dodal expert na sebeobranu.

Útok nožem je přitom podle něj horší než útok střelnou zbraní. "Není třeba vědět, jak se nůž ovládá. Prostě s ním bodám a sekám, jak mě napadne, ať už je tupý nebo ostrý. Na rozdíl od nože je potřeba střelnou zbraň umět ovládat, je třeba umět se trefit, nesmí se pokazit, zaseknout," míní expert.

Upozornil, že nůž tyto nedostatky nemá. "Čili když má útočník amok, tak dokáže způsobit bodnosečné rány. Dokonce je úplně jedno, jestli útočník použije nůž nebo šroubovák," dodal.

V případě útoku nožem má napadený jen dvě možnosti. Útočníkovi se musí dostat na tělo, čímž mu znemožní možnost někoho bodnout nebo pořezat.

"Útočník na to, aby mě bodl, potřebuje prostorový rozsah, a aby mě pořezal, potřebuje pohyb a rozsah. Pokud jsem tedy velmi blízko, tak nemůže hýbat s rukou nebo nemá dosah, a je to pro mě jedno z řešení. Není však finální, nemohu ho držet donekonečna," varuje expert.

Dostat se velmi blízko je ale nejen technicky, ale i psychicky velmi náročné. Přistoupit tělo na tělo k člověku s nožem vyžaduje nejen trénink, ale i odvahu.

Druhé řešení je naopak držet se od útočníka velmi daleko. Nejhorší je podle experta střední vzdálenost, kdy útočník může dělat absolutně všechno a ze všech stran.