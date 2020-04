Jak si zdravě připravit kávu? Známe návod, jak si prodloužit život

Studie z European Journal of Preventive Cardiology podle CNN uvádí, že pokud si kávu připravujeme pomocí filtru, může to snížit riziko srdečních záchvatů a předčasné smrti. Autor studie Dag Thelle, specialista interního lékařství a vedoucí výzkumu kardiovaskulárních a jiných chronických poruch v Oslu, tvrdí, že nefiltrovaná káva obsahuje látky, které zvyšují hladinu cholesterolu v krvi a pomocí filtru se odstraní. „Naše studie poskytují silný a přesvědčivý důkaz o souvislosti mezi metodami vaření kávy, srdečními chorobami a dlouhověkostí,“ dodal Thelle.

Studie trvala 20 let a sledovala muže i ženy ve věku od 20 do 79 let. Ukázalo se, že riziko smrti na kardiovaskulární onemocnění v důsledku pití nefiltrované kávy je vyšší u mužů ve věku 60 a více let. Filtrovaná káva snížila riziko úmrtí o 15 % z jakékoliv příčiny a o 12 % na srdeční onemocnění. U žen se snížilo riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 20 %, a to dokonce i ve srovnání s ženami, které kávu vůbec nepijí. Podle studie lidé, kteří pili až 4 šálky filtrované kávy denně, měli nižší úmrtnost.

Výsledky této studie, která byla založena na legitimních důkazech, potvrzuje další výzkum provedený American Heart Association. Podle něj může filtrovaná káva zaostřit naše mentální smysly, zlepšit náladu a zlepšit výkon.

V Britském lékařském časopise se v roce 2017 objevila studie o zdravotním přínosu kávy pro lidský organismus. Autoři se zabývali 200 analýzami, které se zakládaly na statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných výsledků. Zjistilo se, že pití tří až čtyř šálků černé kávy denně snižuje riziko srdečních chorob, cukrovky, jaterních poruch, roztroušené sklerózy a neurologické poruchy, stejně tak celkovou úmrtnost.

Pití filtrované kávy se může zdát jako lektvar zdraví, ale ne vždy tomu tak je. Lisa Drayerová, která je oceněnou výživovou poradkyní, upozorňuje, že lidé, kteří mají problém se spánkem se mají kávě vyhýbat v odpoledních hodinách. Pití kávy v těhotenství se také nedoporučuje, protože studie ukazují, že během těhotenství je obsah kofeinu v těle dvojnásobný, to vede k předčasně narozeným dětem nebo nízké hmotnosti u kojenců.

Studie zveřejněná v roce 2017 vyvrátila přínos kofeinu i u lidí s Parkinsonovou chorobou. Předpokládalo se, že kofein omezuje třes, ale poté byla studie znovu obnovena s větším počtem pacientů a vědci nenašli žádný rozdíl mezi pacienty, kteří brali kofeinové tablety, a těmi, kteří měli pouze placebo.

Odborníci se shodují, že pro většinu zdravých lidí je pití kávy v pořádku. „Pro ty, kteří vědí, že mají vysokou hladinu cholesterolu a chtějí s tím něco dělat, jedna rada: měli by se držet dál od nefiltrované kávy, včetně kávy z kavárny,“ konstatuje Thelle. Pro zdravější pití kávy doporučuje Drayerová pouze nízkotučné mléko a cukr úplně vynechat, protože lžička cukru obsahuje 16 kalorií, a pokud vypijete několik šálků kávy denně, kalorie se sčítají.