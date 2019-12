Jakub Vágner si kvůli StarDance drsně podal porotu. Nahlas řekl to, co si lidé myslí

Pár Jakub Vágner a Michaela Nováková skončil ve StarDance na třetím místě. Druhé místo obsadil pár Matouš Ruml a Natálie Otáhalová a vítězem 10. řady StarDance 2019 se stal pár Veronika Kek Kubařová a Dominik Vodička.

Kolem Vágnera je ale více živo, než kolem samotné vítězkyně. Může za to jeho kritika porody, kterou si podal během finálového večera.

Vyčetl jí totiž přístup k hendikepovaným tanečníkům během večera, kdy se vybíraly příspěvky na Centrum Paraple. Ten se koná každoročně, Vágner si ale neodpustil kritiku toho, co mu vadí.

"Vyslovím mou malou připomínku. A nedívám se jen na vás, ale do celého zázemí StarDance. Doopravdy a ze srdce bych si přál, abyste se v kole pro Centrum Paraple vrátili jen k obrázkům. Musel jsem to říct," řekl Vágner.

Zatímco porota zůstala nevěřícně zírat, lidé už žhavili sociální sítě. Na facebooku se rozhořela diskuze, v níž lidí rybáře chválí za to, že nahlas řekl to, co si mnoho z nich myslí.

"Jsem ráda za to co Jakub poznamenal. Hodnotit handicapované tanečníky známkami bylo vážně trapné. Je to frajer, že to řekl," napsala například jedna z fanynek pořadu.