Japonec Morimoto má na internetu davy příznivců, přišel s kuriózní nabídkou "práce"

Jak píše britský list The Times, Morimoto požaduje 10.000 jenů (2000 korun) plus výdaje za cestu a jídlo za to, že si přijede se zájemcem popovídat, něco s ním popít, ale nic víc.

Jeho službu lze najít pod názvem K pronájmu člověk, který nic nedělá. Za tři roky své činnosti inspiroval k natočení televizního filmu, napsal knihy a na twitteru má 269.000 sledujících.

Morimoto Shoji in #Tokyo rents himself out 'to do nothing' - just to be there and listen without judgement - sees a big demand.



