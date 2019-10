Zemřel Karel Gott (†80). Zagorová prozradila, jak si vedl u žen

Zpěvačka Hana Zagorová zaznamenala Karla Gotta poprvé, když ještě studovala na JAMU a na pokoji se spolužačkami slyšely píseň Proč ptáci zpívají. „Plakaly jsme při ní do polštáře, protože jsme všechny byly zamilované,“ vzpomínala dříve pro Blesk. K opravdu osudovému setkání však došlo až na Slavících v roce 1968, konkrétně až po slavnostním ceremoniálu.

„Pak byl večírek U Pelikána Na Příkopech, kde jsem s Karlem mluvila a on se mě zeptal, jestli už jsem se se všemi seznámila. A že to udělá. Táhl mě za ruku, držel mě, mladou holku, a každému mě představil. To pro mě byl nezapomenutelný zážitek. Od té doby jsem Karlova fanynka,“ líčí populární zpěvačka.

„Musím říct, že to s ženami opravdu umí,“ konstatovala Zagorová, která zároveň přiznává, že byla původně fanynkou Waldemara Matušky. „Karel, když začínal, byl ještě takový ušatý, zpíval Zdvořilého Woodyho, zatímco Walda měl obrovské charisma a srdce na dlani. Věřili jste mu každé slovo a vůbec jste nevnímali jeho hlas,“ popisuje.

Nakonec si však k sobě našli cestu a dnes mají na kontě spoustu duetů. „Řadu jsme jich udělali ke Slavíkům, když jím byl takřka setrvale on a já měla to své devítileté období. To byla nutnost kvůli televiznímu vysílání. Pořad se připravoval dlouho dopředu, takže jsme tehdy docela spolupracovali,“ vysvětluje.

Karel Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí. Zemřel doma v kruhu své rodiny. Gott v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.