Karel Gott a jeho ženy: Tyhle chtěl, ale nikdy je neměl

Gott přiznal, že se mu líbily některé ženy, s nimiž se nemohl setkat. Jednou z nich jen například herečka Lída Baarová. A jak sám Mistr prozradil, nebyla ze šoubyznysu jediná.

"Některé krasavice z prvorepublikových snímků, co by se mi určitě líbily, jsem ale neměl možnost poznat. Třeba Lídu Baarovou úplně vystřihli z filmové historie, jako by nebyla. Za nesmírně přitažlivou kolegyni jsem považoval Irenu Kačírkovou," přiznal pro týdeník Téma.

Gott se také svěřil, že jeho láskou byla i Olga Schoberová. Ani na ni si ale netroufnul. "Ta už se mi moc vzdálila. Byla z ní filmová hvězda. Nebyla namyšlená, ale dávala najevo, že se dostala do kategorie, kde o ni byl mezinárodní zájem. Cítili jsme z ní stopku „pozor, do té sféry už nelez“," dodal Gott.

Štěstí nakonec Gott našel po boku své manželky Ivany, která mu přivedla na svět dvě krásné dcery. Po Mistrově smrti se ale rozjely spekulace, kolik žen vlastně prošlo postelí legendárního zpěváka.

Skutečné číslo se už nikdy nedozvíme. Něco málo ale nastínil Jan Adam, který byl jeho tajemníkem. Ten kdysi prozradil, že četl rozhovor s Juliem Iglesiasem a ten řekl, že jeho náručí prošly čtyři tisíce žen. Tvrdí, že u Gotta to bylo podobné.