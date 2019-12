Konec s nakupováním oblečení: Budeme si ho v obchodech už jen půjčovat?

Za nízké ceny si lidé koupí oblečení, které zpravidla kopíruje styly prestižnějších značek. Při nakupování však nikdo nepřemýšlí, k jaké ekologické katastrofě přispívá.

Oblíbený švédský řetězec H&M si všiml rostoucího problému se spotřebou oblečení. Ve Spojených státech končí na skládkách 85 % oblečení, které by se daly dále používat.

Řetězec H&M ve své prodejně Sergels Torg, ve Stockholme, spustil službu pro půjčování oblečení namísto jeho kupování. Měla by to být jedna z možností, jak plýtvání částečně eliminovat. Důležité je, aby to správně pochopili zákazníci. Cílem je, aby poznali, že nejde o obyčejnou pobočku. Prodejna je doplněná o bar s občerstvením a kosmetické zázemí pro make-up, vlasy nebo nehty.

Půjčovat oblečení si mohou přijít dámy i pánové. Stačí zaplatit 350 švédských korun, v přepočtu zhruba 850 korun. V průběhu jednoho týdne můžete na prodejnu přijít kdykoliv a půjčit si maximálně 50 kusů oblečení zatím z ekologické kolekce Conscious Exclusive.

„Jsme opravdu nadšeni z toho, že můžeme zápůjčky vůbec poprvé nabídnout a inspirovat naše zákazníky, aby se na módu dívali cirkulárním okem. Oblečení v kolekci Conscious Exclusive je vyráběno výhradně z udržitelných materiálů, takže věříme, že je to skvělá příležitost pro start,“ řekla Maria Östblom, ředitelka dámských oděvů v H&M.

Prodejna s půjčováním oblečení je ve zkušební fázi. Společnost H&M se rozhodne po třech měsících, zda to má smysl pro globální rozšíření, uvedl server CZECHCRUNCH.