Konec světa po osmé? Na Zemi sedmkrát vymřelo téměř vše živé

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Vědeckofantastické teorie s oblibou hovoří o konci světa. Autoři tento námět používají do filmů, knih i počítačových her, a pokaždé má sice jiný průběh, ale podobný princip. V reálném životě si něco takového dokážeme představit jen stěží, podle vědců by se ale takový scénář nestal poprvé. Země už totiž byla v minulosti zničena několikrát a při většině těchto událostí došlo k vymření téměř všeho živého na povrchu.