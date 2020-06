Královská vyjížďka na koni. Alžběta II. poprvé od vypuknutí pandemie na veřejnosti +FOTO

Královna seděla na čtrnáctiletém ponym Balmoral Fern v zeleném saku, světlých jezdeckých kalhotách, bílých rukavicích a s šátkem na hlavě. Fotografie ji zachycuje na projížďce ve windsorském parku. Královna je známá svou láskou ke koním a koňským dostihům, při jízdě na koni je zachycena často.

Her Majesty has enjoyed riding since childhood and is closely involved with the welfare of the horses she owns for breeding, riding and racing.



📸: Press Association pic.twitter.com/qKUYDuJViG