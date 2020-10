Krkavce z Toweru ohrožuje pandemie. Naplní se obávané proroctví?

Uvnitř této historické pevnosti na severním břehu Temže, kde jsou uloženy královské klenoty, žije v zajetí osm velkých krkavců: Merlina, Poppy, Erin, Jubilee, Rocky, Harris, Gripp a Georgie.

Podle královského dekretu, který v roce 1630 vydal Karel II., je nutné, aby na tomto místě bylo vždy šest ptáků. Chris Skaife, který se o ně stará 14 let, ale chová ještě dva navíc, aby tu byli pro případ potřeby. Jejich křídla jsou přistřižená, aby se nemohli příliš vzdalovat a aby se tedy proroctví nenaplnilo.

VIDEO: Chris Skaife has one of the most important jobs in Britain: he is the Tower of London's "ravenmaster". According to a legend, if all the ravens were to leave the tower, the kingdom would collapse and the country be plunged into chaos pic.twitter.com/yEJz5jhUgf