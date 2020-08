Kuriózní krádež laptopu má dohru. Petici proti odstřelu divočáka podepsalo 8000 lidí

Bachyně a její dvě mláďata na počátku srpna u jezera na západním okraji Berlína nejdříve muži snědly pizzu schovanou v batohu, a pak se začaly poohlížet "po dezertu". "Našly žlutou igelitku a rozhodly se, že ji odnesou," popsala situaci rekreantka, která komickou scénu zachytila.

Majitel tašky, který se v tu chvíli koupal, si podle ní uvědomil, že si divočák v tlamě odnáší jeho tašku s laptopem. Jal se proto bachyni - k pobavení přihlížejících - pronásledovat.

Totally outrageous. I just signed the petition to save the “cheeky but peaceful sow from Teufelssee”.