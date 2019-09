Lékaři jsou zmateni. Čtyřletého chlapce zabila deprese

Jalal, který byl Pešmergským bojovníkem proti Islámskému státu byl zabit 31. července v Iráku. Podle jeho známých měl se synem Bryarem velmi blízký vztah. Bryar začal po smrti svého otce trpět depresí, která se u malých dětí může po ztrátě blízké osoby rozvinout.

Jeho příbuzní udávají, že čtyřletý chlapec měl symptomy anorexie, to znamená, že se začal vyhýbat jídlu. Neustále opakoval, že se mu stýská po otci a ptal se, kdy přijde domů. Situace se zkomplikovala, když byl chlapec nalezen s pěnou u pusy ve spánku. Pro jeho rodinu to byl impulz k převozu do nemocnice, kde byl následně hospitalizován.

Podle serveru news.com.au Bryar zemřel 26. srpna v matčině náručí v nemocnici na stesk a depresi z otcovi smrti. Byl pohřben vedle svého otce. Celý příběh rychle ovládl kurdské sociální sítě, kde uživatelé vyjadřují pozůstalým členům rodiny a ostatním blízkým soustrast. Podle serveru KURDISTAN24 se místní správa rozhodla po chlapci pojmenovat v této oblasti školu.

Australský kardiochirurg Nikky Stamp potvrdil v rozhovoru pro ABC, že stres ze ztráty milované osoby může vést až ke smrti v důsledku "zlomeného srdce".

Tento případ není jediný. Podobná situace se stala v březnu, kdy matka jedné z oběti Christchurchského masakru neunesla smrt svého osmatřicetiletého syna. Zemřela krátce po synově pohřbu. Informoval o tom magazín The Sun.