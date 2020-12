Lití olova. Jaký je původ této vánoční tradice?

Tradice lití olova se zrodila u starých Keltů. Podle staré legendy se tomu Keltové naučili u veleknězů z bájné Atlantidy. To je však jen legenda. Lití olova prý Keltové spojovali s magickou mocí vody, která člověku za určitých podmínek a v určitý čas dovolovala nahlédnout do budoucnosti.

Lití olova v minulosti patřilo k velmi oblíbeným vánočním zvykům. Vždyť ještě na počátku minulého století se tato tradice praktikovala o Štědrém dnu snad v každé domácnosti! Během světových válek se však olovo nelilo, a to z jednoho prostého důvodu – materiálu k vánočnímu věštění byl nedostatek.

Věštba olovem vyžaduje značnou zručnost a opatrnost. A protože je olovo toxické, pokud se rozhodnete ho o Štědrém dnu lít a věštit, provádějte to pouze v dobře větrané místnosti! Olovo je nutné nejprve rozehřát. To se dělalo nad svíčkou nebo nad kahanem, kdy se olovo vložilo do obyčejné kuchyňské naběračky. V některých rodinách, zejména na venkově, se při rozehřívání pronášela modlitba k Panně Marii. Dobře roztavený kov se pak mohl lít do vody a začalo se věštit. Do velké nádoby se napustila studená voda, do které se pomalu lilo roztavené olovo. Naběračka se přitom držela těsně nad hladinou, aby vše proběhlo naprosto bezpečně a nedošlo k nějakému úrazu. Pak stačilo pár minut počkat a pustit se do věštby budoucnosti. Olovo po nalití do vody zatuhne a vytvoří zvláštní obrazce, které se mohou vyjmout. Protože jsou však kvůli použitému kovu velmi křehké, je nutné postupovat se značnou opatrností.

Každý člen domácnosti by si měl vyrobit svůj vlastní odlitek. Při lití roztaveného olova do vody si přitom musí sám sobě položit otázku. Najde v příštím roce tu pravou lásku? Posune se někam jeho stávající vztah, nebo se naopak rozpadne? Bude se mu dařit v zaměstnání nebo v soukromém životě? Jaká bude jeho finanční situace? Bude po celý rok zdravý, nebo se bude naopak potýkat se zdravotními problémy?

A jakým způsobem se tedy pomocí olova věští? Poté, co člověk položí otázku, musí odpověď hledat ve tvaru obrazce, který horké olovo na vodní hladině vytvořilo. Mnohdy je při tom nutné značně zapojit svou fantazii. A tak tedy může věštba budoucnosti vypadat podle přání tazatele.

Co jednotlivé tvary vlastně znamenají? Často žhavé olovo na vodní hladině vytvoří nejrůznější čáry. Pokud jsou rovné, značí klidný a ničím nerušený život v příštím roce. Klikaté nebo vlnité čáry na vodní hladině symbolizují nějaké překážky či zmatky, někdy jsou však vykládány také jako daleké cesty. Když olovo vytvoří kruh, znamená to soudržnost, pevné vztahy a finanční stabilitu. Pokud je však kruh neúplný nebo přerušovaný, v příštím roce tazatel bude čelit zklamání nebo rozpadu vztahu. Zklamání pak bude úměrné počtu mezer v kruhu. Jestli však na vodní hladině vznikne krásných kruhů několik, měl by člověk mít následující rok štěstí a blahobyt. Dva spojené kruhy jsou znamením sňatku. Dva neúplné kruhy naopak symbolizují rozvod nebo rozpad vztahu. Staří Keltové údajně celé olověné kruhy z vody opatrně vytahovali, ovšem nesměli se jim v rukou rozpadnout! To by jim v příštím roce přineslo smrt.

Někdy se povede ze žhavého olova vytvořit kříž. Tento útvar je samotný symbolem smrti. Nemusí se však jednat o smrt člověka, který obrazec odlil, ale také o smrt nějaké blízké osoby, třeba partnera nebo rodinného příslušníka. Dva kříže vedle sebe znamenají spokojený a zajištěný život ve stáří. Malý a lesklý křížek je špatným znamením – má předpovídat smrt dítěte.

Pokud člověku obrazec vytvořený z olova připomíná dům se střechou a oknem, jedná se o znak štěstí. Dům bez oken či dveří značí tvrdost srdce tazatele. Dům s plotem upozorňuje na snadný zisk finančních prostředků nebo dědictví.

Na vodní hladině se mohou objevit také zvířata. Savci znamenají upozornění, že by člověk měl v dalším roce pomáhat slabším a potřebným, někdy také připomínají starosti. Ptáci jsou symbolem pro důležitou zprávu i toho, že by měl dotyčný myslet na spásu své duše. Ryby upozorňují na fakt, že je v některých případech lepší mlčet. Plazi jsou znamením zrady a nepřátelství, samotní hadi jsou někdy považováni za pokušení, ale i nově získanou moudrost.

Pokud člověku obrazec připomíná hvězdu, čeká ho v příštím roce jenom to nejlepší. Kometa pak přináší do nového roku mnoho změn. Květiny symbolizují lásku, skvělé rodinné zázemí a štěstí. Strom je obecně znamením dlouhého života. Polámané větve stromu ale značí nemoc či těžkosti. Bohaté větve naopak předpovídají šťastnou budoucnost. Jehličnaté stromy nejsou dobrým znamením – přináší do nového roku zdravotní komplikace. Když vám olovo na vodní hladině vytvoří srdce, jedná se jasný symbol lásky. Dvě srdce vedle sebe znamenají intenzivní milenecký vztah, přerušované či neúplné srdce značí vztah bez lásky založený pouze na sexuální přitažlivosti.