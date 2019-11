Lze žít ve velkoměstě jen z darů přírody? Aktivista si to vyzkoušel. Takhle dopadl

Svůj pokus ukončil nyní v listopadu. V podstatě žil jen z toho, co mohl najít v přírodě. Či spíše ve městě Orlando, metropoli parků a atrakcí, kde žije 2,5 milionu obyvatel. Greenfield si ho zvolil pro jeho tropické klima.

"Letos jsem vypěstoval nebo sklidil 100 procent toho, co jsem snědl: žádná restaurace, žádný supermarket, žádné pivo u baru. Příroda je mou zahradou, mým zdrojem potravy i lékárnou," říká Greenfield. "Chci lidi inspirovat," dodává Američan, který zdokumentoval celý svůj pokus na videích umístěných na serveru YouTube.

"Chci, aby změnili stravovací návyky, aby si pěstovali vlastní potravu, aby podporovali místní zemědělce a jedli způsobem, který je nejlepší pro naši planetu, naše společenství i pro nás samé," tvrdí.

