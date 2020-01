Macecha chodila před dětmi "nahoře bez". Hrozí jí vězení a cejch sexuálního delikventa

Buchananové hrozí postih za to, že si doma v garáži na přelomu let 2017 a 2018 při montování sádrokartonu spolu s manželem svlékla tričko a také podprsenku, aby se neušpinila. Odhalila se tak třem nevlastním dětem ve věku devíti až 13 let. Podle policie byla pod vlivem alkoholu.

Zákon proti obscénnosti Buchananová označila za neústavní a argumentovala tím, že zákaz odhalování ňader diskriminuje ženy. Tento zákon se podle obžaloby vztahuje i na ženskou nahotu.

Tilli Buchanan is facing charges for being topless in her own home in front of her stepchildren.



A Utah judge has denied her motion to declare the state's lewdness statute unconstitutional.https://t.co/W6hP7I5RvE