Mladému muži zmodraly nohy. Okamžitě zamířil do nemocnice, diagnóza mu vyrazila dech

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Velmi netradiční případ museli řešit lékaři ze San Francisca. Přišel za nimi mladík s tím, že má pravděpodobně vážnou trombózu žil. Zmodraly mu totiž obě nohy. Poté, co lékaři přišli na to, co se děje, se ale nestačili divit.